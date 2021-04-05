За неделю цены на железную руду в Китае упали более чем на 10% Биржевые цены на железную руду в Китае немного подросли в пятницу, но в целом за неделю упали более чем на 10%, в то время как цены на стальную арматуру и горячекатаный рулон закрылись на рекордно высоком уровне из-за сокращения предложения.



Государственный плановый орган Китая и Министерство промышленности в четверг объявили о запланированных инспекциях для проверки реализации сокращений сталелитейных мощностей за последние несколько лет и подтвердили свое намерение еще больше сократить производство стали в 2021 году для сокращения выбросов.



По данным консалтинговой компании Mysteel, коэффициент загрузки мощностей 163 доменных печей в Китае на этой неделе упал до 76,92%, что является самым низким уровнем с октября 2019 года.



Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже закрылись с повышением на 1,8%, до 979 юаней (149,18 долларов США) за тонну в пятницу, но снизились на 10,1% за неделю.



Тем временем фьючерсы на сталь продолжили рост на фоне восстановления потребления. Видимый спрос на арматуру и горячекатаный рулон вырос за неделю на 7% и 2% соответственно.



Самый продаваемый майский контракт на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 3,7%, до 5 157 юаней на момент закрытия, самого высокого за всю историю, прироста девятую неделю подряд.



Согласно данным Mysteel ежедневные объемы сделок на строительные материалы, включая арматуру и катанку, впервые превысили 300 000 тонн и составили 350 700 тонн в четверг.



Фьючерсы на горячекатаный рулон выросли на 2,5%, до рекордных 5 556 юаней за тонну. Контракт рос в течение четырех недель подряд и закончился на этой неделе с ростом на 6,9%.



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