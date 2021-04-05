Появился шанс прекратить многомиллиардные потери из-за манипуляций на рынке электроэнергии - Шпенов Принятие парламентом законопроекта №4503 положит конец многим теневым схемам на энергорынке и приблизит нашу страну к ЕС. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Как известно, комитет ВР по вопросам европейской интеграции одобрил з/п №4503 о REMIT – регулировании целостности и прозрачности оптового рынка э/э. "Важно отметить, что реформа электроэнергетики является одним из условий получения следующего транша МВФ в размере 2,9 млрд долл. Поэтому законопроект появился как нельзя кстати", - подчеркивает Д.Шпенов.



По мнению экспертов, документ полностью отвечает EU Acquis - всем принципам, правилам и нормам Евросоюза. "Поэтому принятие данного законопроекта может стать еще одной точкой соприкосновения Украины и ЕС. Перед тем, как получить одобрение Комитета ВР, з/п №4503 поддержали Секретариат энергетического общества Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET), Американская торговая палата, Energy Community. Надеюсь, такая авторитетная поддержка обеспечит документу прохождение в парламенте, не смотря на сопротивление лиц заинтересованных в сохранении условий для манипуляций", - отмечает народный депутат.



"Напомню, что Украина начала реформу рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Первые результаты были очень позитивными. Например, количество поставщиков э/э выросло до 500, монополия на поставку (пока только небытовым потребителям) ушла в прошлое . Но в дальнейшем произошёл откат реформы. Усилиями НУРЭКУ рынок был полностью подчинён административным ограничениям, стимулировались манипуляции, отдавался приоритет заниженным ценам, приводившим к убыткам производителей (70% - государственные), а также лоббировался не нужный и очень опасный импорт из России и Беларуси", - сказал Д.Шпенов.



Нардеп также отметил, что "торговля воздухом", использование схем с перепродажей не существующих объемов привели к тотальному кризису рынка. Государственные Энергоатом, Центрэнерго, госшахты сменили прибыли на многомиллиардные убытки. "К сожалению, условия для манипуляций в том числе создавались с помощью конкретных регуляторных решений энергетического регулятора НКРЭКУ", - добавил он.



МинПром



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