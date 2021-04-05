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Baowu нарастила выплавку стали на 20%

05.04.21 10:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская государственная корпорация Baowu, крупнейший производитель стали в мире, выплавила в 2020 г. 115 млн т стали, что на 19,8% больше, чем в предыдущем году.

Основной причиной такого значительного роста стали поглощения. В частности, в 2019 г. Baowu присоединила к себе Magang Steel, которая в 2020 г. произвела 20,97 млн. т стали. Эти показатели были включены в статистику Baowu.

В 2020 г. лидер китайской металлургии продолжил приобретать другие компании, в частности, TISCO и Kunming Iron and Steel. Сейчас ведутся переговоры о присоединении Shandong Iron and Steel (Shangang), которая произвела в 2020 г. 16,27 млн. т стали. Если эта сделка будет заключена, а также если Baowu осуществит в текущем году другие анонсированные поглощения, ее мощности достигнут 155 млн. т в год.

Чистая прибыль Baowu в 2020 г. достигла 45,6 млрд юаней (6,9 млрд долл.). Это на 32% больше, чем в 2019 г.

МинПром

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