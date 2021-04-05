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Газпром сокращает транзит через Украину

05.04.21 09:53
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После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на странице в Facebook.

Также с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через "Турецкий поток-2".

По его словам, сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только для потребителей Молдовы. Если завершат продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на него и транзит в Венгрию.

Как отметил Макогон, для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.

"Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа Украиной – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", – добавил он.

МинПром

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