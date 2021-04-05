Tsingshan построит завод по производству аккумуляторов для электромобилей Китайская корпорация Tsingshan Holding Group, крупнейший в мире производитель нержавеющей стали и никелевой продукции, сообщила, что инвестирует 10,3 млрд. юаней ($1,57 млрд.) в строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в провинции Гуандун.



Компания намеревается начать строительство в середине 2021 г. Первая очередь предприятия мощностью 15 ГВт в год должна быть введена в эксплуатацию в 2023 г., вторая аналогичной мощностью — в 2024 г.



В настоящее время компания REPT Energy, подразделение Tsingshan по выпуску литийионных аккумуляторов, имеет совокупную мощность около 6 ГВт, но к 2025 г. корпорация планирует довести этот показатель до 200 ГВт. При средней мощности аккумуляторной батареи в 70-80 кВт это означает, что она будет ежегодно обеспечивать аккумуляторами порядка 2,65 млн. машин.



Tsingshan стремится быть представленной во всей производственной цепочке, начиная по производства сульфата никеля для аккумуляторов и заканчивая изготовлением электромобилей. В январе 2021 г. она подписала с компанией Xuzhou Construction Machinery Group соглашение о совместном инвестировании в строительство автозавода.



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