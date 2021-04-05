Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленский ввел в действие санкции против контрабандистов

05.04.21 08:40
печать
размер текста:

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Об этом говорится на Офиса президента.

Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года для десяти физических лиц.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:53
Газпром сокращает транзит через Украину
09:37
Зеленский подписал план по вакцинации населения
09:21
Tsingshan построит завод по производству аккумуляторов для электромобилей
08:04
Шмыгаль заявил об улучшении потребительских настроений украинцев
02.04.21
17:54
Несмотря на пандемию, американцы готовы потратить на Пасху рекордные суммы
17:35
В Польше решили не отказываться от ввода новых угледобывающих мощностей
17:17
Государство должно помочь промышленности в экомодернизации – эксперт
16:59
Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.
16:40
Vale завершила продажу своих никелевых активов в Новой Каледонии
16:16
Добыча газа в Украине в январе-марте 2021 года снизилась на 3,3%
15:56
Решение ситуации с Мотор Сич может затянуться
15:34
Украина намерена занять более жесткую позицию по Ирану в деле о сбитом Боинге
15:33
По итогам I квартала металлурги сократили выплавку на 0,5%
15:14
АМКУ обвинил порт Пивденный в непрозрачной работе
14:57
EVRAZ North America намерен возобновить выпуск труб
14:37
Укравтодор отвергает обвинения в коррупции
14:16
В Конго добычу кобальта сделали государственной
13:55
МВФ заговорил о реформе украинской энергетики
13:34
Квартальная выручка от экспорта металлов выросла на 30%
13:15
Инвестиции из Украины уходят все быстрее
01.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!