Зеленский ввел в действие санкции против контрабандистов

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Об этом говорится на Офиса президента.
Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года для десяти физических лиц.
Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.
Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.
Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.