Зеленский ввел в действие санкции против контрабандистов Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Об этом говорится на Офиса президента.



Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года для десяти физических лиц.



Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.



Кабинет Министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.



Министерство иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.



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