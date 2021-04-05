Шмыгаль заявил об улучшении потребительских настроений украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поскольку заработная плата и розничная торговля растут — это означает, что потребительские настроения населения улучшаются.
Он отметил, что средняя зарплата в феврале составила 12,5 тыс гривен. С учетом инфляции заработная плата увеличилась на 7,6% по сравнению с февралем 2020 года. Розничная торговля в феврале выросла на 5,6% (в январе был рост на 3,5%).
"Такая положительная динамика показывает, что потребительские настроения населения улучшаются. Дополнительные выплаты бизнеса, а также индексация пенсий только способствовать этому процессу", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.
Д.Шмыгаль также подчеркнул, что по итогам первого квартала госбюджет перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн, а украинский экспорт вырос на 12%.