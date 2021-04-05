Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Шмыгаль заявил об улучшении потребительских настроений украинцев

05.04.21 08:04
печать
размер текста:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поскольку заработная плата и розничная торговля растут — это означает, что потребительские настроения населения улучшаются.

Он отметил, что средняя зарплата в феврале составила 12,5 тыс гривен. С учетом инфляции заработная плата увеличилась на 7,6% по сравнению с февралем 2020 года. Розничная торговля в феврале выросла на 5,6% (в январе был рост на 3,5%).

"Такая положительная динамика показывает, что потребительские настроения населения улучшаются. Дополнительные выплаты бизнеса, а также индексация пенсий только способствовать этому процессу", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Д.Шмыгаль также подчеркнул, что по итогам первого квартала госбюджет перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн, а украинский экспорт вырос на 12%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Несмотря на пандемию, американцы готовы потратить на Пасху рекордные суммы
17:35
В Польше решили не отказываться от ввода новых угледобывающих мощностей
17:17
Государство должно помочь промышленности в экомодернизации – эксперт
16:59
Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.
16:40
Vale завершила продажу своих никелевых активов в Новой Каледонии
16:16
Добыча газа в Украине в январе-марте 2021 года снизилась на 3,3%
15:56
Решение ситуации с Мотор Сич может затянуться
15:34
Украина намерена занять более жесткую позицию по Ирану в деле о сбитом Боинге
15:33
По итогам I квартала металлурги сократили выплавку на 0,5%
15:14
АМКУ обвинил порт Пивденный в непрозрачной работе
14:57
EVRAZ North America намерен возобновить выпуск труб
14:37
Укравтодор отвергает обвинения в коррупции
14:16
В Конго добычу кобальта сделали государственной
13:55
МВФ заговорил о реформе украинской энергетики
13:34
Квартальная выручка от экспорта металлов выросла на 30%
13:15
Инвестиции из Украины уходят все быстрее
12:56
Цены на нефть продолжают расти
12:38
АМКУ оштрафовал Львовгаз на 75,63 млн грн за монополизм
12:16
Кабмин решил преобразовать Электротяжмаш в акционерное общество
12:00
Украине необходима реформа налога на СО2 – Шпенов
01.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!