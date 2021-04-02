Несмотря на пандемию, американцы готовы потратить на Пасху рекордные суммы Средние расходы американцев на Пасху в 2021 году увеличатся до рекордных 179,7 долл. по сравнению со 175,85 долл. в 2020 году, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.



В совокупности затраты составят 21,6 млрд долл., что немного ниже прошлогоднего показателя в 21,7 млрд долл.



Отмечать Пасху намерены 79% опрошенных.



Потребители намерены потратить в среднем 31,06 долл. на подарки (27,91 долл. в прошлом году), на продукты питания - 52,5 долл. (51,76 долл.) и на сладости - 25,22 долл. (23,3 долл.), говорится в сообщении NRF. При этом покупать сладости планируют 89% респондентов, продукты - 88%, подарки - 64%, поздравительные открытки - 50%, для украшения дома - 48%.



Американцы планируют на праздник приготовить праздничный обед (59%), посетить родственников и друзей (43%), посмотреть телевизор (43%), поохотиться за пасхальными яйцами (31%) или пойти в церковь (28%). Однако пока не все готовы возобновить личные встречи, поэтому 22% опрошенных посетят церковь виртуально, а 24% намерены связаться со своими близкими по телефону или видеосвязи.



Наиболее популярны в этом году покупки в дискаунтерах (48%) и универмагах (35%). Между тем 35% покупателей планируют воспользоваться онлайн-магазинами - это максимальный показатель за время проведения опросов (в 2020 году он составлял 28%). Купят все необходимое в специализированных или местных частных магазинах по 23% респондентов.



В опросе, который проводился с 1 по 8 марта, приняли участие свыше 8100 человек.



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