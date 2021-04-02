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В Польше решили не отказываться от ввода новых угледобывающих мощностей

02.04.21 17:35 , Металлургпром
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Несмотря на кризис 2020 года, Jastrzębska Spółka Węglowa не будет замедлять стратегические инвестиции, желая в течение десятилетия перейти исключительно на производство коксующегося угля.

Польская угольная компания Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) продолжит стратегическое инвестирование и ввод новых угледобывающих мощностей, заявила ее президент Барбара Пионтек.

"В начале года мы наблюдали заметный рост цен на металлургический уголь, который подорожал примерно на 30 процентов … Выросли и цены на стальную продукцию, что до сих пор обычно было предвестником долгосрочного роста цен на металлургический уголь. Таким образом, я убеждена, что у JSW хорошие перспективы", – говорит Б.Пионтек.

Стратегические инвестиции будут продолжены - в т.ч. строительство новой шахты Ястшембе-Бзе, а также бурение новых выработок для обеспечения доступности угля и модернизация заводов по механической переработке угля. К ключевым инвестициям также относятся инвестиции, направленные на достижение энергетической независимости JSW - за счет использования уловленного метана и коксового газа, а также строительство энергоблока и модернизация коксовой батареи на коксохимическом заводе в Радлине.

Глава JSW напомнила, что коксующийся уголь снова внесен в список стратегического сырья ЕС.

"Большой проблемой для нас является стремление максимизировать производство металлургического угля. Мы хотим достичь этой цели в течение следующего десятилетия. В основном мы будем производить металлургический уголь и кокс, которые невозможно заменить в производстве стали", - заявила Б.Пионтек.

В прошлом году на коксующийся уголь пришлось около 77 % всей добычи угля на JSW. "Энергетический уголь - это побочный продукт нашей деятельности, и его доля в общем объеме добычи будет уменьшаться", - заверила президент.

"В течение многих лет на рынке ЕС был дефицит металлургического угля, который удовлетворялся в основном за счет импорта. Сталелитейные заводы ЕС используют 37 млн тонн кокса в год, для чего необходимо 53 миллиона тонн коксующегося угля. Собственной добычи в ЕС только 17 млн тонн, в том числе 11,6 млн тонн поступает из Польши», - пояснила Б.Пионтек. Она подчеркнула, что рыночная ситуация дает JSW хорошую и долгосрочную перспективу для стабильной работы.

МинПром

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