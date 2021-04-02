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Государство должно помочь промышленности в экомодернизации – эксперт

02.04.21 17:17 , РБК Украина
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Государство должно помочь промышленности в проведении экомодернизации, как это сделали в странах ЕС, поскольку украинские предприятия не имеют для этого ресурсов. Об этом написал директор GMK Center Станислав Зинченко в колонке для "Интерфакс-Украина".

"Для масштабной экомодернизации крупные предприятия нуждаются в помощи государства. Эта помощь должна выражаться в финансовых и налоговых стимулах. Например, это могут быть государственные гарантии или компенсации процентов по кредитам, взятым на экомодернизацию. Или налоговые льготы", - написал C.Зинченко.

Он напомнил, что экомодернизация в европейских странах проводилась при серьезной финансовой поддержке со стороны государства.

В частности, по данным представителей бизнеса, начиная с 2000 года в ЕС было поддержано и в значительной степени профинансировано государством более тысячи проектов в размере свыше 400 млрд евро по направлениям "Защита природной среды", "Энергосбережение" и "Энергоэффективность", в том числе в рамках промышленной экомодернизации.

С.Зинченко подчеркнул: Украина остро нуждается в повышении энергоэффективности своей промышленности. Но крупные, энергоёмкие предприятия, такие как топливно-энергетический комплекс, металлургия, химия, целлюлозно-бумажная промышленность, цементная промышленность, несут очень большие затраты и не смогут реализовать модернизацию за счет своих средств, им нужна государственная поддержка.

"Если государство заинтересовано реализовать свои обязательства по Green Deal, оно должно действовать, как в Европе. Не только говорить: "Завтра все должны поставить фильтры и внедрить водородные технологии". Нет! Оно должно помогать предприятиям системно внедрять технологии энергосбережения или перестраивать основные производственные процессы для уменьшения энергозатрат на единицу продукции", - подчеркнул С.Зинченко.

Напомним, ранее Федерация работодателей заявила, что принятие экологических законопроектов №4167 и №3091, зарегистрированных в парламенте, может привести к уничтожению целых отраслей промышленности и увеличение давления на бизнес со стороны чиновников.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) также призвала Верховную Раду доработать экологические законопроекты, поскольку на их реализацию нужны минимум 10 млрд долл., а у украинской промышленности, страдающей от затяжного кризиса и несущей миллиардные убытки, таких средств нет.

МинПром

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