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Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.

02.04.21 16:59 , Интерфакс
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Розничные инвесторы выводят капитал из инвестфондов, ориентированных на Великобританию, предпочитая переводить средства в глобальные и азиатские фонды. Об этом свидетельствуют данные британской Инвестиционной ассоциации (Investment Association, IA).

По данным IA, чистый отток средств розничных инвесторов из фондов акций британских компаний в феврале составил 1 млрд фунтов стерлингов (1,38 млрд долл.). При этом на Великобританию пришелся самый большой отток капитала из фондов акций среди регионов, несмотря на быстрые темпы внедрения в стране вакцин против COVID-19 и надежды на восстановление экономики.

Наиболее привлекательными для британских инвесторов в феврале оказались глобальные фонды акций, которые получили 969 млн фунтов. Фонды акций, ориентированные на Азию, зафиксировали приток средств инвесторов в размере 638 млн фунтов. В то же время в инвестфондах всех других регионов, включая Японию, Северную Америку и Европу, отмечен чистый отток инвестиций, согласно данным IA.

Среди классов активов наибольшей популярностью в феврале пользовались инструменты с фиксированным доходом, чистый приток средств розничных инвесторов в соответствующие фонды составил 1,4 млрд фунтов стерлингов. Между тем глобальные фонды облигаций испытали наибольший отток средств на фоне распродажи на рынке облигаций, они потеряли 987 млн фунтов.

"Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение азиатским акциям, поскольку страны Азии опережают Европу и США в плане открытия экономик после пандемии", - отмечает глава IA Крис Каммингс.

По словам финансового аналитика AJ Bell Лаита Халафа, которого цитирует MarketWatch, частные инвесторы с 2016 года и по настоящий момент вывели 18 млрд фунтов стерлингов из фондов акций британских компаний и вложили 20 млрд фунтов в глобальные фонды. "Brexit изначально спровоцировал отток капитала из британских акций в глобальные, но сейчас это стало укоренившейся тенденцией", - говорит он.

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