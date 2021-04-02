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Vale завершила продажу своих никелевых активов в Новой Каледонии

02.04.21 16:40 , МеталлТорг
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Как сообщает Reuters, бразильская горнопромышленная компания Vale завершила продажу своих никелевых активов в Новой Каледонии консорциуму, в который входит сырьевой трейдер Trafigura, что открывает путь для перезапуска производства на объекте.

Принятое в минувшем году Vale решение продать никелевый рудник и перерабатывающий завод консорциуму, включающему Trafigura, вызвало яростное сопротивление выступающих за независимость данной территории групп – в декабре из-за активных протестов рудник был закрыт. Однако достигнутое в начале марта соглашение с новокаледонскими политическими лидерами о пересмотре условий продаж объекта и передаче мажоритарной доли местным интересантам помогло смягчить напряжение и проложить дорогу к продаже рудника. Контрольную 51%-ю долю в консорциуме получат провинциальные власти и другие местные заинтересованные стороны, доля Trafigura составит 19%, а оставшиеся 30% – СП администрации предприятия и инвестиционной компании Agio Global.

По условиям сделки, инвестиции в активы составят 1,1 млрд долл., причем 555 млн долл. поступят от подразделения Vale – Vale Canada Ltd. Также Vale подпишет контракт на закупку части производимого на объекте никелевого сырья. Франция предоставит консорциуму 587 млн долл. поддержки в виде займов, гарантий и налоговых послаблений.

Сам консорциум Prony Resources New Caledonia инвестирует в проект 100 млн долл., из которых 50 млн долл. поступят от Trafigura, сообщили во французском Министерстве экономики.

Возобновление производства никеля на предприятии ожидается в середине апреля. Кроме того, консорциум сообщил о подписании отдельного соглашения с компанией Tesla о "техническом и промышленном партнерстве".

МинПром

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