Vale завершила продажу своих никелевых активов в Новой Каледонии Как сообщает Reuters, бразильская горнопромышленная компания Vale завершила продажу своих никелевых активов в Новой Каледонии консорциуму, в который входит сырьевой трейдер Trafigura, что открывает путь для перезапуска производства на объекте.



Принятое в минувшем году Vale решение продать никелевый рудник и перерабатывающий завод консорциуму, включающему Trafigura, вызвало яростное сопротивление выступающих за независимость данной территории групп – в декабре из-за активных протестов рудник был закрыт. Однако достигнутое в начале марта соглашение с новокаледонскими политическими лидерами о пересмотре условий продаж объекта и передаче мажоритарной доли местным интересантам помогло смягчить напряжение и проложить дорогу к продаже рудника. Контрольную 51%-ю долю в консорциуме получат провинциальные власти и другие местные заинтересованные стороны, доля Trafigura составит 19%, а оставшиеся 30% – СП администрации предприятия и инвестиционной компании Agio Global.



По условиям сделки, инвестиции в активы составят 1,1 млрд долл., причем 555 млн долл. поступят от подразделения Vale – Vale Canada Ltd. Также Vale подпишет контракт на закупку части производимого на объекте никелевого сырья. Франция предоставит консорциуму 587 млн долл. поддержки в виде займов, гарантий и налоговых послаблений.



Сам консорциум Prony Resources New Caledonia инвестирует в проект 100 млн долл., из которых 50 млн долл. поступят от Trafigura, сообщили во французском Министерстве экономики.



Возобновление производства никеля на предприятии ожидается в середине апреля. Кроме того, консорциум сообщил о подписании отдельного соглашения с компанией Tesla о "техническом и промышленном партнерстве".



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