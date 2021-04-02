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Добыча газа в Украине в январе-марте 2021 года снизилась на 3,3%

02.04.21 16:16 , Бизнес Цензор
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Добыча газа в Украине в январе-марте 2021 года снизилась на 3,3% (на 164,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,84 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные с платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины", передает Интерфакс-Украина.

При этом среднесуточная добыча природного газа в первом квартале 2021 года снизилась только на 2,2% из-за високосного 2020 года (53,77 млн куб. м против 54,99 млн куб. м).

В том числе добыча газа в марте 2021 года составила 1,65 млрд куб. м, что на 2% меньше, чем в марте 2020 года (1,69 млрд куб. м).

Как сообщалось, по данным Оператора ГТС, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4% к 2019 г оду.

В том числе валовая добыча государственной "Укргаздобычи" в 2020 году составила 14,23 млрд куб. м, "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова – 1,84 млрд куб. м, компании "Укрнафта" – 1,16 млрд куб. м, "Укрнафтобения" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника – 725,4 млн куб. м, Smart Energy Вадима Новинского – 400,6 млн куб. м, ПГНК – 238,9 млн куб. м, группы "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – 204 млн куб. м, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – 203 млрд куб. м. Burisma Group Николая Злочевского на начало апреля так и не обнародовала данные по добыче за прошлый год.

МинПром

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