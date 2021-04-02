Решение ситуации с Мотор Сич может затянуться Принятие дальнейших решений по ситуации с ОАО "Мотор Сич" требует определенного времени, из-за необходимости соблюсти национальные интересы, достичь консенсуса с Китаем и взаимопонимания с Западом.



Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Главком.



"Сейчас наступил переломный момент, когда мы, сохраняя свои стратегические интересы и стратегические технологии, должны найти такую ​​юридическую формулу, которая их защитит и в то же время позволит достичь консенсуса с китайской стороной. Причем это решение должно быть понятным и для западного мира. Это очень сложный процесс, и поэтому сейчас не принимаются быстрые решения", - сказала О.Стефанишина.



Вице-премьер подчеркнула, что хотя китайская сторона всегда отмечала, что ситуация с "Мотор Сич" - это отношения между субъектами хозяйствования, но когда речь идет о национализации или аннулировании определенных договорных условий, этот вопрос перестает быть чисто экономическим и переходит в политическую плоскость.



"Украина является хорошим мостиком между Китаем и ЕС. Китай - крупнейший торговый партнер Украины, но он также нацелен и на рынок ЕС. И сегодня украинская логистическая сеть не настолько развита, чтобы сполна использовать эти возможности", - добавила она.



Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 24 марта ввел в действие решение СНБО о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич", принятое 11 марта.



Ранее Украина ввела ограничительные меры на три года к гражданину Китая Ван Цзин и трем расположенным в Китае компаний. Под санкции попала также компания с Британских Виргинских островов.



В январе Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинской ПАО "Мотор Сич". Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.



В начале августа 2020 года в группе DCH сообщили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.



6 августа АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству.



4 сентября китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл.



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