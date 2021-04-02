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АМКУ обвинил порт Пивденный в непрозрачной работе

02.04.21 15:14 , Бизнес Цензор
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Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил ГП "Администрация морских портов Украины" (АМКУ) в лице Южного филиала обязательную к выполнению рекомендацию разработать и утвердить прозрачные и недискриминационные условия и критерии применения скидок к ставкам портовых сборов для судов, обрабатываемых у причала порта "Пивденный".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, рекомендации были предоставлены в ходе рассмотрения дела по жалобе ООО "М.В.Карго" (MV Cargo) из группы "ТИС", которому АМПУ отказалася предоставить скидку к ставкам портовых сборов для судов, обрабатываемых у его причала.

Комитет установил, что АМПУ имеет возможность применять скидки в размере до 50% к ставкам всех видов портовых сборов для судов, заходящих в порт "Пивденный" для выполнения операций по погрузке-разгрузке генеральных и навалочных грузов у причалов портовых операторов.

"АМПУ применяла скидки в размере 30% и 50% для причалов, на которых работают другие портовые операторы - конкуренты ООО "М.В. Карго", а ООО "М.В. Карго" в таких скидках отказывала. Комитет выяснил, что причинами возникновения и условиями, способствующими совершению АМПУ таких действий, является отсутствие прозрачных и недискриминационных условий и критериев применения скидок от ставок портовых сборов", – сказано в сообщении.

В связи с этим Антимонопольный комитет рекомендовал разработать и утвердить прозрачные критерии предоставления таких скидок, а до этого установить равные условия для их применения.

"Наличие прозрачных условий и критериев предотвратит установлению ГП "АМПУ" дискриминационных и экономически необоснованных скидок со ставок портовых сборов, позволит субъектам хозяйствования планировать свою деятельность, понимая при каких условиях им будет предоставлена скидка и в каком именно размере. А значит – способствовать развитию конкуренции на соответствующих рынках", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,67 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

МинПром

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