Укравтодор отвергает обвинения в коррупции Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) отвергает обвинения в коррупции во время строительства Полтавской трассы в рамках президентской программы "Большое строительство". Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Фейсбуке.



"На сегодняшний день все упреки в сторону "Укравтодора" и "Большого строительства" строятся исключительно на предположениях, слухах или откровенной лжи. Жаль, что пустые по аргументами обвинения мы слышим и от Центра противодействия коррупции и, в частности, Виталия Шабунина", - отметили в ведомстве.



В частности, речь идет о заявлении В.Шабунина о 20% коррупционной маржи на ремонте полтавской трассы (оплаченном из Фонда противодействия COVID-19). Отмечается, что реальные факты коррупции не были предоставлены за почти полтора года, в течение которых работает новая команда Укравтодора.



В ведомстве напоминают, что в 2020 году ему удалось завершить 10-летний долгострой на так называемой "полтавской трассе" - 80-километровом участке дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Четыре полосы трассы получили новое покрытие, а сама дорога расширена до первой категории. Кроме того, этот участок дороги обновлялся в рамках проекта Всемирного банка, поэтому определение подрядчика на открытых торгах состоялось по правилам этой международной организации.



"Методология закупок МФО (международных финансовых организаций - ред.) - это эталонная практика, ведь она ориентирована на предупреждение коррупционных рисков, баланс количественных и качественных критериев отбора, а также на жесткие требования на этапе преквалификации. Закупки по правилам МФО - это то, к чему стремится "Укравтодор" на украинском дорожном рынке. Разговоры о коррупции здесь должны подкрепляться реальными фактами и доказательствами", - поясняют в ведомстве.



Пресс-служба напоминает, что в 2020 году на дороги государственного значения были потрачены 82 млрд грн и построены и обновлены 4056 км дорог, 158 искусственных сооружений, начато строительство Запорожского моста. Стоимость объектов по сравнению с 2019 годом снизилась на 19%.



"И на фоне завершенных по всей стране объектов, упреки о "40% откатов" или "20% маржи" звучат нелепо", - отмечают в Укравтодоре.



Ранее заместитель председателя Офиса президента и координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко озвучил план президентской программы, согласно которому при сохранении нынешних темпов ремонта автодорог до конца 2023 года в Украине будет восстановлена ​​вся сеть общегосударственных дорог Украины.



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