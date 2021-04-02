В Конго добычу кобальта сделали государственной В ДР Конго официально приступила к работе компания Entreprise Generale du Cobalt (EGC), представляющая собой 100%-е дочернее предприятие государственной горнодобывающей корпорации Gecamines.



Новая компания получила монопольное право на скупку кобальта, который добывается кустарным методом в провинции Катанга на юго-востоке страны. По официальным данным, в этой неофициальной отрасли занято более 200 тыс. человек. На их долю приходится около 8% добычи кобальта в ДР Конго, объем которой в 2021 г. оценивается компанией CRU примерно в 100 тыс. т.



Предполагается, что создание EGC, с одной стороны, позволит ввести кустарную добычу кобальта и меди в легальное русло и покончить с использованием детского труда, в котором западные правозащитники постоянно обвиняют власти ДР Конго. Многие компании отказываются от использования кобальта, добытого в этой стране, как якобы полученного "неэтичным" способом. С другой стороны, EGC рассчитывает убрать из отрасли нелегальных скупщиков и тем самым повысить доход государства.



Поддержку властям ДР Конго в этом проекте оказывает транснациональная трейдерская компания Trafigura, которая оказывает поддержку мелким добытчикам кобальта с 2018 г. По условиям соглашения с EGC, она в течении пяти лет будет приобретать у конголезской компании гидроксид кобальта.



Спрос на кобальт в мире растет высокими темпами, так как этот металл используется в аккумуляторах для электромобилях. На ДР Конго приходится около 70% мировых резервов кобальта.



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