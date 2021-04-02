МВФ заговорил о реформе украинской энергетики МВФ видит целесообразность только в тех решениях, которые поспособствуют энергетической безопасности Украины. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"То есть кое-кому во власти следует попрощаться с лоббированием покупки электроэнергии у РФ и Беларуси. Украина традиционно была нетто-экспортером э/э, продавая ее на сумму более 1 млрд долл в год", - сказал нардеп.



"У нас часто критикуют МВФ за якобы вмешательство в дела Украины. Бывает, что критикуют по делу. Но здесь я должен согласиться с мнением Фонда. В украинской энергетике необходимо навести порядок. Чтобы все и все работали по закону. Одновременно нужно найти оптимальное решение с долгами государства перед компаниями ВИЭ, долгами "Энергоатома" и "Укрэнерго". После этого энергетика станет одним из локомотивов роста украинской экономики", - добавил С.Магера.



Как известно, в 2021 году Украина ожидает от МВФ финансирования в размере 2,9 млрд долл. В феврале миссия Фонда закончила работу с нулевым для нас результатом. Причина приостановки кредитования: введение фиксированной цены на газ, фактическая заморозка газового рынка, попытки власти давить на правление Нацбанка, стоящая на месте судебная реформа и отсутствие весомых результатов в борьбе с коррупцией.



"И на закуску – печально известное решение КСУ, которое фактически обнулило всю антикоррупционную структуру страны. Причем до сих пор полноценная работа антикоррупционных органов не восстановлена. Причины недовольства Украиной со стороны руководства МВФ понятны. Украинская власть на самом высоком уровне подписала Меморандум, который, как оказалось, не собиралась выполнять. Кто после такого будет кредитовать страну, нарушающую обязательства?", - добавил С.Магера.



Недавно представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман уточнил, в каком направлении МВФ хочет видеть реформы, чтобы вернуться к полноценным переговорам о дальнейшем финансировании. По его словам, украинскому правительству для получения следующего транша нужно реформировать энергетический рынок, "в котором нет финансового баланса".



С.Магера отмечает, что под этой дипломатической формулировкой скрывается понимание МВФ того факта, что по причине нерадивого государственного управления и регулирования на всех уровнях, одна их важнейших отраслей экономики за полтора года погрузилась в долговой кризис. По мнению Фонда, чтобы сбалансировать электроэнергетику нужны дополнительные финансовые ресурсы.



"Однако просто взять деньги в кредит и заткнуть ими дыру не получится. МВФ хочет увидеть реформу энергетического рынка, в результате которой во всех его подотраслях будут сформированы цивилизационные рынки с прозрачным регулированием и рыночным ценообразованием. Государство должно только создавать и контролировать правила игры в энергетике и перестать использовать ручное регулирование для достижения политических целей", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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