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Инвестиции из Украины уходят все быстрее

02.04.21 13:15 , РБК Украина
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Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил - 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: 2016 году - 3,810 млрд долларов, 2017 году - 3,692 млрд долларов, 2018 году - 4,455 млрд долларов, 2019 году - 5,860 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составил 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обуславливался преимущественно операциями частного сектора.

Как сообщалось, в конце июня 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

МинПром

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