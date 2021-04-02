Украине необходима реформа налога на СО2 – Шпенов Мировой рынок выбросов СО2 в 2019 году составил 194 млрд евро, из которых 169 млрд евро – доля ЕС. Торговля выбросами и налог на СО2 признаны эффективными инструментами стимулирования по их сокращению. В Украине нужно внедрять аналогичный опыт, чтобы соответствовать требованиям европейской политики зеленого перехода, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что в Евросоюзе действует система EU ETS, в которую входит 11 тыс установок, производящих половину европейских выбросов СО2. Она охватывает энергетику, нефтепереработку, производство кокса и черных металлов, добывающую, целлюлозную промышленность и производство стройматериалов. Предприятия, которые не входят в EU ETS, уплачивают налог на выбросы. Деньги, полученные от торговли выбросами и налога на СО2, направляются на экомодернизацию промышленности и финансирование проектов ВИЭ.



"Что касается Украины, у нас все с точностью до наоборот. Государство должно зеленым генерирующим компаниям более 17 млрд грн, программы и государственных проектов по декарбонизации до сих пор нет. Средства от налога на СО2 проходят мимо зеленых трансформаций. Когда вводили этот налог, власть говорила об имплементации европейского опыта. В результате большая часть средств, полученных от уплаты налога на выбросы, бесследно исчезает в бюджете", - отмечает народный депутат.



Д.Шпенов также подчеркнул, что Швеция благодаря грамотному управлению налогом на СО2 смогла за период 1990-2013 гг увеличить ВВП на 61% и уменьшить выбросы СО2 на 23%. При этом важно отметить, что в ЕС ставка налога на выбросы гораздо выше, чем в Украине. В Германии она составляет 25 евро/т, во Франции – 44,81 евро/т, в Великобритании — 20,20 евро/т. Украина в 2019 году установила ставку на уровне 10 грн/т.



"Уверен, что правительству и парламенту следует вернуться к идее создания государственного Фонда декарбонизации, которая содержится в законопроекте № 4347. Интересным для промышленности может стать з/п № 4346, об увеличении ставки налога на выбросы до 30 грн/т. Но только в том случае, если на законодательном уровне будет закреплено, что средства, поступающие от налога на выбросы, будут распределяться в пропорции 50/50 между Фондом декарбонизации и общим фондом госбюджета. Иначе увеличенный налог станет очередным вымогательством денег у промышленности", - сказал Д.Шпенов.



"Такое распределение средств позволит за год аккумулировать в Фонде около 1,35 млрд грн. Сумма, конечно, довольно скромная, но это лучше, чем ничего. Эти деньги необходимо целевым образом направлять на государственную поддержку предприятий, осуществляющих зеленый переход. По оценкам экспертов, если включить систему софинансирования по госинвестициям, то суммарно национальная декарбонизация получит финансовый ресурс до 4,7 млрд грн в год. Это не решит всех наших проблем, но позволит начать уверенное движение по пути зеленого перехода", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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