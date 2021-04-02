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В Индии хотят построить новый завод по выпуску меди

02.04.21 11:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская горнометаллургическая группа Vedanta сообщила, что ищет площадку для размещения нового завода для производства рафинированной меди и рассчитывает на содействие со стороны властей штатов.

Компании требуется площадка в 4,05 кв. км с хорошим доступом к портам, дорожной и энергетической инфраструктуре. На ней она планирует построить завод мощностью 500 тыс. т в год. Стоимость проекта оценивается в 100 млрд рупий (1,4 млрд долл.).

В 2018 г. Vedanta пришлось закрыть завод дочерней компании Sterlite Industries по производству меди мощностью 400 тыс. т в год в г. Тутикорин в штате Тамилнад. Местное население тогда протестовало против дальнейшей работы предприятия, сильно загрязняющего окружающую среду. Когда в ходе разгона очередной демонстрации было убито более десяти человек, местные власти потребовали остановки производства.

Почти три года Vedanta пытается добиться возвращения предприятия в строй в судебном порядке. В начале 2021 г. дело было передано в Верховный суд Индии, но быстрого и положительного решения не ожидается. Очевидно, поэтому компания рассматривает возможность строительства нового предприятия.

После закрытия завода в Тамилнаде Индия превратилась в нетто-импортера меди. По данным официальной статистики, в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) объем импорта вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом до 152 тыс. т, а экспорт сократился на 90% до 37 тыс. т.

МинПром

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