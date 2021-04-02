Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Страны ОПЕК+ решили пойти на увеличение добычи нефти в мае и июне

02.04.21 10:45
печать
размер текста:

Страны ОПЕК+ решили пойти на увеличение добычи нефти в предстоящие месяцы вопреки ожиданиям рынка и своему прежнему подходу. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Участники соглашения согласились нарастить производство по 350 тыс. баррелей в сутки (б/с) в мае и июне и на 441 тыс. б/c — в июле. Такой исход стал неожиданностью для рынка в ситуации, когда цены на сырье сейчас ненамного превышают $60 за баррель, хотя еще в марте достигали уровня $70.

Большинство участников рынка полагали, что из-за новых локдаунов в Европе и более медленных, чем предполагалось, темпов вакцинации ОПЕК+ будет действовать более сдержанно.

Более того, еще за день до заседания Саудовская Аравия в ходе переговоров давала понять, что готова, как и в марте, продлить еще на месяц как текущие квоты ОПЕК+, так и собственное внеплановое сокращение добычи на 1 млн б/с.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:33
Днепроспецсталь реализовала проект по потреблению э/энергии в сталеплавильном цехе
11:15
В Индии хотят построить новый завод по выпуску меди
11:01
Комитет Рады по евроинтеграции поддержал продление пошлины на экспорт лома
10:54
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
10:36
Египет хочет 1 млрд долл. компенсации за пробку в Суэцком канале
10:13
Nippon Steel намерена сократить выбросы углекислого газа на 30%
09:58
Банкиры ожидают укрепления курса гривни во II квартале
09:05
В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%
08:46
Через 12 лет электромобили займут больше половины мирового авторынка
08:39
Химики жалуются на импорт азотных удобрений
08:04
Промышленники улучшили свои ожидания относительно объемов производства
01.04.21
17:57
Укрэнерго подрывает энергорынок Украины
17:41
Послы стран Большой семерки напомнили о корпоратизации Укроборонпрома
17:17
Польша готова принимать украинских гастарбайтеров по упрощенной схеме
16:53
Несмотря на локдауны, украинцы активно закупают новые автомобили
16:35
Средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины вырос по большинству позиций
16:15
С приходом весны у бизнеса улучшились деловые ожидания
15:54
Укркокс обратился к Шмыгалю с просьбой не принимать проект закона о выбросах
15:35
Заробитчане стали присылать меньше денег в Украину
15:20
Метинвест профинансировал установку кислородного оборудования в мариупольской больнице
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!