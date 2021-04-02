Страны ОПЕК+ решили пойти на увеличение добычи нефти в мае и июне Страны ОПЕК+ решили пойти на увеличение добычи нефти в предстоящие месяцы вопреки ожиданиям рынка и своему прежнему подходу. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Участники соглашения согласились нарастить производство по 350 тыс. баррелей в сутки (б/с) в мае и июне и на 441 тыс. б/c — в июле. Такой исход стал неожиданностью для рынка в ситуации, когда цены на сырье сейчас ненамного превышают $60 за баррель, хотя еще в марте достигали уровня $70.



Большинство участников рынка полагали, что из-за новых локдаунов в Европе и более медленных, чем предполагалось, темпов вакцинации ОПЕК+ будет действовать более сдержанно.



Более того, еще за день до заседания Саудовская Аравия в ходе переговоров давала понять, что готова, как и в марте, продлить еще на месяц как текущие квоты ОПЕК+, так и собственное внеплановое сокращение добычи на 1 млн б/с.



МинПром



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