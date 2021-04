Египет хочет 1 млрд долл. компенсации за пробку в Суэцком канале

Эксперты страхового рынка отмечают, что администрации Суэцкого канала следует ограничить свои требования компенсацией расходов за операцию по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Тем временем в Лондоне японские владельцы Ever Given подали иск к немецкому оператору судна.



Египетские власти намерены потребовать компенсировать им расходы по ликвидации затора в Суэцком канале, который вызвал севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, передает CNBC.



По словам У.Раби, размер компенсации может составить более одного миллиарда долларов, исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей, участвовавших в операции. "Мы запросим приличную сумму. Мы спасли корабль без каких-либо повреждений или потерь", — заявил У.Раби в эфире CNBC. Он не уточнил, кто именно должен выплатить компенсацию. Глава администрации канала отметил, что надеется, что в течение двух-трех дней соглашение о компенсации будет достигнуто.



"Мы можем договориться об определенной компенсации, или дело дойдет до суда", — сказал он, предупредив, что в случае переноса решения о выплаты в суд, контейнеровоз, который послужил причиной затора и сейчас находится к северу от канала, будет задержан. Старший директор страхового подразделения Fitch Ratings Брайан Шнайдер в ответе на запрос CNBC предположил, что миллиард долларов — это "оценка общих потерь от этого события», а не сумма «какой-либо конкретной компенсации властям Суэцкого канала". Он сказал, что убытки страховой отрасли "будут составлять сотни миллионов долларов, учитывая, что судно было освобождено за шесть дней". "Претензии SCA должны быть ограничены повреждением канала и спасательной операцией", — добавил Б.Шнайдер.



Как отмечает CNBC, затор в Суэцком канале сделал предметом внимания непрозрачный характер отношений в судоходстве: Ever Given принадлежит японской компании, зафрахтован тайваньской, управлялся немецкими операторами, плавал с экипажем из граждан Индии, зарегистрирован в Панаме и следовал транзитом через Египет. Пресс-секретарь оператора судна — компании Shipmanagement — Бернхард Шульте сообщил CNBC, что все претензии будут рассматриваться по отдельности, после того, как расследование определит все причины, которые привели к инциденту. Тайваньская Evergreen заявила, что не несет ответственности за любые задержки груза, который она перевозила, в то время как владельцы Shoei Kisen сообщили Bloomberg, что обсудят компенсацию с управлением канала, но воздержатся от подробностей в данный момент. Японские владельцы контейнеровоза подали в Высокий суд Лондона иск к оператору судна, пишет BusinessInsider со ссылкой на адвоката.



Гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given, севший на мель в самой узкой части Суэцкого канала, полностью заблокировал движение по нему 23 марта. Снять судно с мели удалось только утром понедельника, 29 марта, после чего навигация по каналу была возобновлена. За время блокировки канала в пробке возле него в обоих направлениях скопилось более 450 судов. Власти Египта заявили, что отставание в прохождении судов по каналу будет ликвидировано к субботе, 3 апреля. Почти недельный простой будет иметь последствия для портов и цепочек поставок по всему миру.



