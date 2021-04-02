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Nippon Steel намерена сократить выбросы углекислого газа на 30%

02.04.21 10:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая японская металлургическая корпорация Nippon Steel обнародовала свой план достижения углеродной нейтральности к 2050 г. В соответствии с ним, уже к 2030 г. компания должна сократить выбросы углекислого газа на 30% по сравнению с 2013 г.

Для этого Nippon Steel, в частности, сократит к апрелю 2025 г. производство стали в Японии до 40 млн. т в год. Из нынешних 14 доменных печей останутся 10. При этом компания разработает электродуговые печи большой мощности и начнет заменять ими доменные печи на своих комбинатах с 2030 г.

В настоящее время самая крупная электродуговая печь в мире работает на мини-заводе Tahara японской компании Tokyo Steel Manufacturing. Ее мощность составляет 2,5 млн. т в год.

В качестве сырья для новых ЭДП Nippon Steel будет использовать металлолом и восстановленное железо, а электроэнергия для них будет поступать из возобновляемых источников. Это позволит сократить выбросы углекислого газа.

Кроме того, компания намерена разрабатывать и продвигать технологии водородной металлургии в доменном процессе и в установках по получению восстановленного железа. Nippon Steel рассчитывает их коммерциализировать к 2050 г.

МинПром

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