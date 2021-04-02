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В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%

02.04.21 09:05 , МеталлСервис
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Производство нерафинированной стали в Турции за февраль 2021 года составило 3 млн. тонн, рост объёмов в годовом соотношении - 5,9%. За первые два месяца года турецкие металлургические предприятия выплавили 6,4 млн. тонн стали - на 9,4% больше к аналогичному периоду 2020 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации производителей стали Турции (TCUD).

Февральское потребление готового проката увеличилось в годовом сопоставлении на 15% до 2,8 млн. тонн. За январь-февраль показатели улучшились на 15,5% до 5,9 млн. тонн.

Экспорт металлопродукции турецкого производства в феврале 2021 года составил 1,3 млн. тонн - на 0,8% меньше год к году. В денежном выражении объём вырос на 22% до $826 млн. В течение января-февраля экспорт сократился на 9,4% до 2,6 млн. тонн, стоимостные показатели при этом выросли на 9,1% до $1,6 млрд.

Импорт металлопродукции в феврале увеличился на 19,5% в натуральном выражении до 1,3 млн. тонн, в стоимостном - на 40,5% до $874 млн. За первые два месяца объём импорт составил 2,4 млн. тонн и $1,8 млрд., рост к аналогичному периоду 2020 - 0,3% и 24,8% соответственно.

МинПром

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