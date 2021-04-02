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Через 12 лет электромобили займут больше половины мирового авторынка

02.04.21 08:46
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После 2033 года электромобили (EV) займут больше половины мирового автомобильного рынка.

Об этом сообщает NGV со ссылкой на отчет Rystad Energy, сообщает БизнесЦензор.

Эксперты энергетической консалтинговой компании прогнозируют, что к концу текущего года доля электромобилей на мировом рынке автомобилей составит 6,2%, а в следующем году увеличится до 7,7%, передает enkorr.

Отмечается, что рост распространения электрокаров будет обеспечен за счет ускорения энергетического перехода. Лидерство в области внедрения электромобилей в ближайшие годы останется за Европой. По оценкам Rystad Energy, ее доля в продажах электромобилей превысит 10% уже в 2021 году и 20% - в 2025 году. Следом за ЕС будут идти Северная Америка и Азия.

Если оценивать долгосрочную перспективу, то эксперты ожидают резкого роста доли электромобилей к 2040 году, а к 2050 году она может достичь почти 100% во всех регионах, кроме Африки.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), сокращение выбросов углекислого газа во всем мире на 40% к 2030 году потребует увеличения доли проданных пассажирских электромобилей до 50% к указанному сроку.

МинПром

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