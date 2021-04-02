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Химики жалуются на импорт азотных удобрений

02.04.21 08:39
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Отказ Межведомственной комиссии по международной торговле ограничить ввоз импортных удобрений на территорию Украины и ввести квоты привел к потере 4,5 тыс. рабочих мест и убыточной деятельности ключевых предприятиях химической отрасли.

Об этом заявил "Українським новинам" Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины по итогам судебного заседания Окружного административного суда, где украинские химики добились пересмотра решения МКМТ об отказе квотировать импорта азотных и сложных удобрений.

"Цена принятого в июне 2020 года незаконного решения МКМТ — более 4,5 тыс. уволенных людей̆ в отрасли, все 7 украинских химических предприятий производителей закончили 2020 год с убытками, включая государственный ОПЗ. Украинские химпредприятия обжаловали решение МКМТ, которое было принято без учета экономических интересов страны и вопреки объективным выводам расследования Минэкономразвития. К сожалению, в прошлом году, импортерам-трейдерам, называющим себя аграрными ассоциациями, через лобби, через митинги под зданием Правительства удалось достичь временного эффекта и импорт продолжает оставаться открытым. Химические заводы продолжат увольнения, если вопрос с ограничением импорта не будет решен", — заявил Игорь Гольченко, Вице-президент Союза химиков Украины.

Гольченко уточнил, что пока украинские химики через суд пытаются добиться хоть каких-то ограничений на ввоз импортных азотных удобрений, рынок захлестывает продукция из Белоруссии, Польши, Грузии и Латвии. Это уже привело к миллиардным убыткам украинских производителей, снижению объемов производства продукции и массовым сокращениям квалифицированного персонала. По его словам, бесконтрольный ввоз импорта бьет не только по позициям химической̆ индустрии, но и отрицательно влияет на платежный баланс Украины.

"Мы считаем, что это решение Окружного административного суда очень своевременно, оно справедливое. Химическая отрасль все еще требует защиты. Пока она вся убыточна", — говорит Гольченко.

"Решения МКМТ должны способствовать созданию рабочих мест, а не убивать их. К сожалению, эффект от прошлогоднего решения по удобрениям — тысячи новых безработных", — прокомментировал решение суда Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

По его мнению, особенно важно защитить химическую индустрию именно сейчас, когда украинские производители приступили к реализации масштабных инвестпроектов и увеличению производственных мощностей.

Напомним, что в 2019 году украинские химики обратились к Правительству и в специальную комиссию (МКМТ) с инициативой ввести квоты на импортную продукцию и ограничить ввоз импортных азотных удобрений. Специальное расследование Минэкономразвития показало необходимость защитить украинский рынок и сдержать наплыв импорта. Вопреки выводам специального расследования и рекомендациям, МКМТ 22 июня 2020 года приняло решение отказаться от введения квот на импорт азотных удобрений.

В сентябре 2020 года ПрАТ "Азот", входящий в азотный холдинг Ostchem, обжаловал решение МКМТ в суде. По мнению истцов, данное решение не соответствует национальным интересам страны согласно статье 17 Закона "О применении специальных мер относительно импорта в Украину".

31 марта 2021 года Окружной Административный суд г. Киева отменил решение, которым МКМТ отказалось вводить квоты на импорт азотных и сложных удобрений. Также суд обязал Комиссию при повторном решении учесть выводы Минэкономики, свидетельствующие о целесообразности введения квот на ввоз импортных удобрений.

МинПром

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