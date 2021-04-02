Промышленники улучшили свои ожидания относительно объемов производства Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в марте вырос до 51,4 с 48,8 в феврале, и это лучший результат с февраля 2020 года, говорится в сообщении центробанка в четверг.



"В феврале предприятия всех секторов, вовлеченные в ежемесячный опрос, оптимистичнее оценили результаты своей деятельности. При этом секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг пересекли нейтральный уровень", – констатирует НБУ.



Так, предприятия промышленности второй месяц подряд демонстрируют высокие среди других секторов оценки собственных экономических перспектив: в марте секторный индекс вырос до 52,3 с 50,3 в феврале. Промышленники улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных, уточнил НБУ.



Нацбанк указал, что предприятия сферы торговли и услуг также существенно повысили оценки своих экономических перспектив: индексы обоих секторов выросли в марте до 52,2 с февральских 49,0 у торговых предприятий и до 51,4 с 39,7 – у предприятий сферы услуг. Улучшение ожиданий объемов новых заказов, товаров для продажи и услуг свидетельствует о дальнейшем восстановлении работы этих секторов.



Предприятия строительства (строительства жилья), несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности: индекс сектора в марте улучшилось до 40,6 с 35,3 в феврале, говорится в сообщении. Строители улучшили свои ожидания по объемам строительства, закупки сырья и материалов, а также доступности подрядчиков.



Регулятор отметил, что предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию или услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.



Ежемесячный опрос проводился с 3-го по 24 марта 2021 года. В нем приняли участие 269 предприятий. Среди опрошенных предприятий 40,5% - компании промышленности, 30,1% - сферы услуг, 25,7% - торговли, 3,7% - строительства. 34,2% респондентов - крупные предприятия, 28,6% - средние, 37,2% - малые.



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