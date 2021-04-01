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Укрэнерго подрывает энергорынок Украины

01.04.21 17:57 , Укринформ
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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", принадлежащая государству, не рассчиталась с участниками рынка за поставки балансирующей энергии, чем поставила их на грань банкротства. Сумма задолженностей, по самым скромным оценкам, в данный момент составила уже около 20 млрд гривен. Накапливая долги, "Укрэнерго" ставит под угрозу всю энергосистему Украины, поскольку в таких условиях у производителей нет ни возможности, ни мотивации дальше поставлять энергию для ее балансировки. Об этом сообщило интернет-издание Факты.

Осенне-зимний период 2020-2021 годов показал, что неплатежи в энергетике приводят к критическому состоянию энергосистемы. На многих ТЭС наблюдались нехватка топлива, отсутствие резервных генерирующих мощностей. При этом динамика задолженности "Укрэнерго" по балансирующей энергии угрожающе увеличивалась, а средств, чтобы погасить эти долги, у компании просто нет.

В феврале на рабочем совещании "Укрэнерго" с участниками рынка фигурировала сумма задолженности еще в 15 млрд грн. Позже в СМИ появилась информация о нестабильном финансовом положении "Укрэнерго". Так, по словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, "Укрэнерго" за период с сентября по февраль задолжала их компании 2,4 млрд грн.

Кроме этого, долги за балансирующую энергию у "Укрэнерго" скопились и перед ПрАТ "Укргидроэнерго". Долг этому предприятию составил 2,5 млрд гривен. Об этом в конце марта сообщил гендиректор предприятия Игорь Сирота.

Так, по приблизительным оценкам, общая задолженность "Укрэнерго" перед участниками рынка составила около 20 млрд гривен и продолжает расти. При этом НКРЭКУ и председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий фактически проигнорировали обращение компаний-участников рынка с просьбой разрешить эту проблему. Из-за пассивной позиции регулятора государственная компания продолжает накапливать долги.

Основными пострадавшими в этой ситуации оказались производители, которые поставляли энергию для сбалансирования энрегосистемы Украины. Эта часть энергии была необходима, чтобы вся система оставалась в рабочем состоянии. Но теперь создалась ситуация, при которой они не получили 100% оплаты и сейчас испытывают серьезные финансовые сложности, ряду предприятий грозит банкротство. Это в свою очередь может негативно отразиться непосредственно на обычных бытовых потребителях.

МинПром

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