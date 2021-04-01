Послы стран Большой семерки напомнили о корпоратизации Укроборонпрома Послы стран "Большой семерки" подчеркивают необходимость обеспечить своевременную корпоратизацию и усовершенствование корпоративного управления концерна "Укроборонпром" в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития.



Как передает Укринформ со ссылкой на сообщение группы послов G7 в Твиттере, об этом шла речь во время их встречи с генеральным директором ГК "Укроборонпром" Юрием Гусевым.



Дипломаты отметили, что получили от должностного лица информацию о прогрессе в корпоратизации концерна и ходе реформ оборонно-промышленного комплекса в целом.



Реформированный "Укроборонпром" может способствовать безопасности и процветанию. Послы подчеркнули, что законодательство и правительственные решения относительно будущего ГК "Укроборонпром" должны обеспечить своевременную корпоратизацию и усовершенствование корпоративного управления концерна в соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), говорится в сообщении.



Как сообщал Укринформ, Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на пресс-конференции 26 марта заявила, что принятый в первом чтении законопроект о корпоратизации государственного концерна "Укроборонпром" создает возможность для Украины продолжать двигаться по пути реформирования сектора ОПК, однако он содержит определенные аспекты, требующие повышения прозрачности.



Верховная Рада 29 января приняла в первом чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», необходимый для реорганизации госконцерна "Укроборонпром".



Документом, в частности, предусмотрены преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, образование бизнес-объединений (ГБО) в форме акционерных обществ, а также хозяйственных обществ на базе предприятий концерна.



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