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Послы стран Большой семерки напомнили о корпоратизации Укроборонпрома

01.04.21 17:41 , Укринформ
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Послы стран "Большой семерки" подчеркивают необходимость обеспечить своевременную корпоратизацию и усовершенствование корпоративного управления концерна "Укроборонпром" в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

Как передает Укринформ со ссылкой на сообщение группы послов G7 в Твиттере, об этом шла речь во время их встречи с генеральным директором ГК "Укроборонпром" Юрием Гусевым.

Дипломаты отметили, что получили от должностного лица информацию о прогрессе в корпоратизации концерна и ходе реформ оборонно-промышленного комплекса в целом.

Реформированный "Укроборонпром" может способствовать безопасности и процветанию. Послы подчеркнули, что законодательство и правительственные решения относительно будущего ГК "Укроборонпром" должны обеспечить своевременную корпоратизацию и усовершенствование корпоративного управления концерна в соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на пресс-конференции 26 марта заявила, что принятый в первом чтении законопроект о корпоратизации государственного концерна "Укроборонпром" создает возможность для Украины продолжать двигаться по пути реформирования сектора ОПК, однако он содержит определенные аспекты, требующие повышения прозрачности.

Верховная Рада 29 января приняла в первом чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», необходимый для реорганизации госконцерна "Укроборонпром".

Документом, в частности, предусмотрены преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, образование бизнес-объединений (ГБО) в форме акционерных обществ, а также хозяйственных обществ на базе предприятий концерна.

МинПром

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