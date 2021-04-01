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Польша готова принимать украинских гастарбайтеров по упрощенной схеме

01.04.21 17:17 , Украинские новости
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В Польше , где ужесточили карантин, разрабатывают документ по иммиграционной политике, облегчающий трудоустройство иностранцев. Об этом сообщает RMF24.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", - отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

Также он объявил, что в Польше предложат налоговый механизм, стимулирующий людей-пенсионеров продолжать работать.

"Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда", - сообщил министр.

Ранее Українськi Новини писали, что украинцы, которые работают в Польше, не хотят возвращаться на родину и пытаются перевезти туда хотя бы одного родственника.

МинПром

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