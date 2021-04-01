Средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины вырос по большинству позиций В январе 2021 года средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины вырос по большинству позиций. Самая высокая динамика наблюдалась на предприятиях черной металлургии, где доходы работников выросли в среднем на 21,1% — до 20,4 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ).



Средние зарплаты на предприятиях отрасли в январе были такими: на коксохимических предприятиях — 20,0 тыс. грн (+13,2%); на трубных предприятиях — 13,3 тыс. грн (-7,1%); на горнорудных предприятиях — 19,2 тыс. грн (+4,2%); металлургия в целом —18,04 тыс. грн (+15,1%);

на предприятиях цветной металлургии — 10,8 тыс. грн (-15,1%).



В целом по промышленности средний уровень зарплаты в январе составил 13,4 тыс. грн (-10,2%), по Украине — 12,3 тыс. грн (-13%).



По итогам 2020 года средний уровень зарплат на предприятиях ГМК Украины вырос почти по всем позициям по сравнению с 2019 годом. Уровень средней заработной платы в металлургии за год в целом повысился на 3,1%, но доходы работников трубных предприятий и предприятий цветной металлургии незначительно снизились.



Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" анонсировал повышение зарплаты рабочим металлургических предприятий холдинга с 1 мая.



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