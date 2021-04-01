С приходом весны у бизнеса улучшились деловые ожидания Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в марте вырос до 51,4 балла, по сравнению с 48,8 балла в феврале, 37,6 – в январе, 45,5 в декабре 2020 года и 43,4 – в ноябре.



Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.



"Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов). В марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячного опроса, более оптимистично оценили результаты своей деятельности. При этом секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг пересекли нейтральный уровень", – отмечается в сообщении.



Согласно данным опроса предприятия промышленности второй месяц подряд демонстрируют самые высокие среди других секторов оценки собственных экономических перспектив: в марте секторный индекс вырос до 52,3 с 50,3 в феврале.



Предприятия промышленности улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных.



Предприятия сферы торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: индексы обоих секторов выросли в марте до 52,2 у предприятий торговли и до 51,4 у предприятий сферы услуг с 49 в феврале.



Предприятия строительства (строительства жилья), несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс сектора в марте улучшился до 40,6 с 35,3 в феврале.



В то же время предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и товаров, а также не ожидают увеличения численности своих работников.



Ежемесячный опроса предприятий проводился с 3 по 24 марта, в нем приняли участие 269 предприятий.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



