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Заробитчане стали присылать меньше денег в Украину

01.04.21 15:35 , РБК Украина
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Объем частных переводов в Украину из-за границы за февраль 2021 года составил 949 млн долл. Это на 2,8% меньше, чем годом ранее (976 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-февраль 2021 года в Украину поступило 1818 млн долл., что на 5,7% меньше, чем годом ранее (1928 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-феврале 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 681 млн долларов, что на 222 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (903 млн долларов).

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долл. Это на 1,7% (на 200 млн долл.) больше, чем годом ранее (11 921 млн долл.). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В то же время заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долл.

МинПром

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