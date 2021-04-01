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Метинвест профинансировал установку кислородного оборудования в мариупольской больнице

01.04.21 15:20 , УНИАН
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В Мариуполе в городской больнице №1 завершаются монтажные работы по установке новой криосистемы распределения кислорода, закупку которой профинансировала Группа компаний «Метинвест».

Как сообщает пресс-служба компании, благодаря этому медучреждение увеличит количество кислородных точек до 212 и отойдет от ежедневной замены баллонов, делая недельный запас жидкого кислорода.

В частности, на территории медучреждения уже установлен газификатор на пять кубометров с наружным испарителем и идет подключение самой станции. Система будет преобразовывать жидкий кислород в газообразное состояние и сразу подавать его на кислородную точку, при этом поддерживая стабильное давление газа и равномерно распределяя нагрузку на каждое отделение. Заправлять бочку криосистемы нужно будет гораздо реже, чем баллоны с газообразным кислородом, что упростит обслуживание этой важной инфраструктуры.

«Все пациенты, которые госпитализируются в ковидное отделение, нуждаются в кислороде. Поэтому для нас крайне важно иметь запас прочности в вопросе обеспеченности кислородом. Кроме пациентов с СОVID-19, кислород жизненно необходим и в корпусах других наших отделений – хирургии, неврологии, терапии, урологии, ожоговом отделении», - подчеркнула директор горбольницы №1 Лариса Мамаева.

Также отмечается, что помимо горбольницы №1, «Метинвест» закупил такие же криосистемы для больниц №4 и 9. При этом в больнице №9 новая система хранения и распределения кислорода уже установлена и готова к работе, а в больнице №4 в ближайшее время будет построена газораспределительная станция, где подключат 60 дополнительных кислородных точек.

Таким образом, на данный момент в городе достаточно коек с подключенным кислородом, но готовясь к третьей волне COVID-19, принято решение об увеличении числа кислородных точек.

При этом в пресс-службе напомнили, что с начала пандемии коронавируса меткомбинат имени Ильича, входящий в состав группы «Метинвест», безвозмездно поставляет больницам Мариуполя газ для кислородной терапии, остро необходимой для лечения больных COVID-19.

«Фонд Рината Ахметова совместно с Группой «Метинвест» с самого начала распространения пандемии коронавируса пришли на помощь городской системе здравоохранения, обеспечив стабильную поставку кислорода в медучреждения и построив кислородные станции, от которых подключили к жизненно необходимому газу 343 койки в четырех больницах Мариуполя. Сейчас число кислородных точек увеличиваем вдвое, устанавливая автоматизированные криосистемы», - отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам комбината имени Ильича Группы «Метинвест» Елена Кондалова.

Напомним, инвестиции Группы компаний «Метинвест» в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры в Мариуполе составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек прямой подачей кислорода. В 2020 году металлургические предприятия в Мариуполе совместно с Фондом Рината Ахметова передали мариупольским городским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на сумму 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубометров газа поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом.

МинПром

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