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Шмыгаля призывают урегулировать конфликт на ВостГОКе

01.04.21 15:15 , Украинские новости
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Министерство энергетики инициирует совещание во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем касательно приостановки государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область) добычи уранового концентрата из-за завершения действия контракта с национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом".

Об этом говорится в ответе Минэнерго на запрос Українських Новин.

"Минэнерго предложило проведение в кратчайшие сроки совещания с участием руководства Минэнерго и заинтересованных сторон под председательством премьер-министра Украины по взаимодействию между "Энергоатомом" и "ВостГОКом", - говорится в нем.

Отмечается, что по состоянию на 30 марта вопрос заключения нового договора на поставку уранового оксидного концентрата остается открытым.

В частности, основным препятствием для заключения дополнительного соглашения является несогласования цены за 1 кг уранового оксидного концентрата.

Как сообщалось, "Энергоатом" существенно нарастил доходы в 1-м квартале.

Также "Гарантированный покупатель" оспорит в суде свою задолженность перед "Энергоатомом".

МинПром

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