В Германии заработала сухопутная магистраль Северного потока-2 Сухопутное продолжение российского газопровода "Северный поток-2" в Германии – трубопровод EUGAL – заработало на полную мощность, которая позволяет транспортировать 55 млрд куб. м газа.



Как сообщает оператор магистрали Gascade Gastransport GmbH, введены в строй обе нитки магистрали и компрессорная станция, передает Интерфакс.



Первая нитка магистрали транспортирует газ с начала 2020 года, мощности обеих ниток с начала 2021 года забронировал российский "Газпром", хотя и не может их полностью загрузить.



Хотя "Северный поток 2" еще строится, ввод EUGAL позволил увеличить транспортировку газа по "первому" "Северному потоку" в условиях блокировки половины мощностей его отвода OPAL из-за применения Третьего энергопакета ЕС.



"Газпром" является через совместное с фирмой Wintershall предприятие Gascade совладельцем этого газопровода, но лишь примерно на четверть. Остальные доли держат немецкие компании Wintershall и Ontras, а также бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie через свои зарегистрированные в Германии дочки.



Магистраль длиной 480 км проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе. Газопровод интегрирован в газотранспортную сеть ФРГ, имеет подключения к магистралям NEL, FGL306 и JAGAL, что позволяет гибко транспортировать газ во всех направлениях.



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