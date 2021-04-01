В 2020 году Интерпайп Сталь освоила производство 19 марок стали

В прошлом году электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь" освоил производство 19-ти марок стали. Об этом сообщается на странице компании "Интерпайп" в соцсети Facebook.
"Мы научились делать 14 новых марок стали для трубного производства и 5 позиций транспортного сортамента. Всего же, за 9лет, марочник самого современного сталеплавильного комплекса в Украине достиг почти 540 позиций", - говорится в сообщении.
В частности на предприятии освоено производство Стали категории 1 с высокой чистотой металла для ж/д колес пассажирских скоростных поездов. Такую продукцию Интерпайп НТЗ уже отгрузил в Германию , национальному ж/д оператору Deutsche Bahn.
Кроме того предприятие начало выпускать Сталь ER7 с легированием серой и особым режимом внепечной обработки по индивидуальным требованиям компании MWL Brasil, а также Сталь марки 13Г2ФБ, имеющую повышенную стойкость к коррозии в агрессивной сероводородной среде, для ADNOC Group – Национальной нефтяной компании Абу-Даби.
"Помимо производства стали для производства труб и колес клиентам "Интерпайпа", завод отгружает сталь и для внешних клиентов. Например, в прошлом году мы освоили производство заготовки из стали Р22 легированной хромом для румынского ArcelorMittal Tubular Products Roman", - отмечается в сообщении.