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В 2020 году Интерпайп Сталь освоила производство 19 марок стали

01.04.21 14:37
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В прошлом году электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь" освоил производство 19-ти марок стали. Об этом сообщается на странице компании "Интерпайп" в соцсети Facebook.

"Мы научились делать 14 новых марок стали для трубного производства и 5 позиций транспортного сортамента. Всего же, за 9лет, марочник самого современного сталеплавильного комплекса в Украине достиг почти 540 позиций", - говорится в сообщении.

В частности на предприятии освоено производство Стали категории 1 с высокой чистотой металла для ж/д колес пассажирских скоростных поездов. Такую продукцию Интерпайп НТЗ уже отгрузил в Германию , национальному ж/д оператору Deutsche Bahn.

Кроме того предприятие начало выпускать Сталь ER7 с легированием серой и особым режимом внепечной обработки по индивидуальным требованиям компании MWL Brasil, а также Сталь марки 13Г2ФБ, имеющую повышенную стойкость к коррозии в агрессивной сероводородной среде, для ADNOC Group – Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

"Помимо производства стали для производства труб и колес клиентам "Интерпайпа", завод отгружает сталь и для внешних клиентов. Например, в прошлом году мы освоили производство заготовки из стали Р22 легированной хромом для румынского ArcelorMittal Tubular Products Roman", - отмечается в сообщении.

МинПром

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