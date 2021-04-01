ДМЗ реконструирует коксовые батареи для снижения воздействия на экологию Днепровский металлургический завод группы DCH Александра Ярославского продолжает внедрять крупный инвестиционный проект, в рамках которого проводятся ремонты на коксохимическом производстве. Используется уникальная технология – керамическая наплавка. Как результат – повышение качества кокса и снижение нагрузки на окружающую среду.



В марте стартовали работы на коксовой батарее № 2. В ходе ремонта будет выполнена керамическая наплавка и герметизация швов кладки обогревательных простенков. Это новая для Украины технология, которая доказала свою эффективность на европейских предприятиях. Наплавка дает более качественную герметизацию швов камер коксования, что повышает эффективность работы печей и снижает нагрузку на окружающую среду.



Места стыков огнеупорной кладки вначале проплавляют, а затем в камеру коксования под давлением вдувается термическая смесь. Швы и возможные трещины герметизируются, предотвращая прососы. В результате сырой газ из камеры не попадает в отопительную систему, а полностью возвращается для обогрева простенков.



"Днепровский металлургический завод постоянно работает над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Керамическая наплавка коксовых батарей – уникальная технология, которая была внедрена на ряде зарубежных предприятий и доказала свою эффективность. Работы планируются на коксовых батареях №№1 и 2, что даст значительный экологический и производственный эффект", – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ.



ЧАО "Днепровский металлургический завод" – одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Начиная с 2016 года инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн. За это время предприятие снизило выбросы в атмосферу на 25 %. ДМЗ имеет самый низкий показатель выбросов на тонну стали среди всех металлургических предприятий Украины.



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