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Qatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных станов
01.04.21 13:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Металлургическая компания Qatar Steel сообщила, что рассматривает вопрос о возвращении в строй одного из двух прокатных станов, остановленных во втором квартале 2020 г., и электродуговой печи. На нагревательной печи, обслуживающей простаивающий стан, стартовал ремонт с заменой 40% футеровки.
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