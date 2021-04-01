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Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве компании ИСД

01.04.21 13:14 , Бизнес Цензор
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Хозсуд Донецкой области 30 марта открыл производство по делу о банкротстве компании "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Об этом сообщает FinBalance.

Инициатором процедуры стала компания Indumet S.A. (Люксембург), которую миноритарий ИСД Сергей Тарута связывал с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ (фактический мажоритарий ИСД).

ЧАО "Днепровский металлургический комбинат" (ранее входил в корпорацию ИСД) также подало заявление в ходе дела об открытии процедуры банкротства ИСД.

Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам С.Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

МинПром

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