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Байден намерен повысить налоги для модернизации инфраструктуры

01.04.21 12:57 , Интерфакс Украина
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Президент США Джо Байден представил план развития инфраструктуры объемом более 2 трлн долл., который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.

"Нам нужно сделать это сейчас. Я убежден, что через 50 лет люди, анализируя то, что мы делаем сейчас, придут к выводу, что именно на этом моменте Америка обеспечила себе безоблачное будущее", - сказал Байден, выступая в среду в Питтсбурге, передает Интерфакс-Украина.

Дж.Байден считает, что его план позволит создать "самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире", а также "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".

План президента США, как сообщалось, предусматривает выделение 621 млрд долл. на модернизацию транспортной инфраструктуры, 400 млрд долл. на поддержку пожилых людей и инвалидов, 300 млрд долл. на поддержку промышленного сектора, 213 млрд долл. на ремонт и строительство доступного жилья и 100 млрд долл. на развитие сетей широкополосной связи.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Дж.Байдена потребуют расходов в размере 2 трлн долл. за восемь лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Крупнейшую программу государственных инвестиций с 60-х годов американский президент обосновывает тем, что реализация инфраструктурных проектов необходима для усиления конкурентных позиций США по сравнению с Китаем, создания рабочих мест и борьбы с изменением климата.

Демократы рассчитывают принять инфраструктурный план Байдена этим летом. Телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотела бы, чтобы пакет мер приняли к 4 июля.

Республиканцы в Конгрессе, вероятно, не поддержат предложения президента, потому что выступают против существенного повышения налогов, отмечает телеканал. План может вызвать сомнения и у умеренных демократов, которым не нравятся слишком крупные расходы бюджета.

В основе повестки, проводимой администрацией Байдена, - уверенность в том, что правительство США может быть ключевым двигателем роста американской экономики, отмечают эксперты. Байден, по их мнению, пытается пересмотреть ключевые положения, определявшие экономическую политику обеих партий с 80-х гг.: государственный сектор в принципе является менее эффективным, чем частный, и государство должно считаться с рынками.

МинПром

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