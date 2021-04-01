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Энергоатом получил 16,44 млрд грн чистого дохода за 1 квартал

01.04.21 12:34 , Бизнес Цензор
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По итогам I квартала 2021 года НАЭК "Энергоатом" получила 16,44 млрд грн чистого дохода от реализации своей продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с IV кварталом прошлого года доходы "Энергоатома" выросли на 3,66 млрд грн, или на 29%. Если сравнивать с результатами I квартала 2020 года, то доход увеличился на 1,83 млрд грн, или на 13%.

Основными факторами позитивной динамики в компании называют, стабильные поступления средств за электроэнергию, реализованную на аукционе 21 декабря 2020 года, сокращение сроков ремонтных работ на энерголоках, а также частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" за ранее выпущенную энергию.

Также в пресс-службе добавили, что по итогам первого квартала "Энергоатом" планирует получить чистую прибыль и заплатить в госбюджет дивидендов на несколько сотен миллионов.

Напомним, по итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн. 

МинПром

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