Citigroup требует признать банкротами несколько компаний Санджива Гупты

Инвестиционный банк США Citigroup подал в лондонский суд по делам о несостоятельности множество заявлений против некоторых сырьевых и промышленных предприятий металлургического магната Санджива Гупты, пишет в среду издание Financial Times.



Кредиторы могут обратиться в суд с просьбой закрыть компанию, которая им должна деньги, в соответствии с законодательством Великобритании, говорится в сообщении. Кроме того, кредиторы могут потребовать принудительной продажи активов для погашения задолженности.



Суд отклонил запрос Financial Times о подтверждении существования дел или обнародовании подробностей, заявив, что в соответствии с правилами, введенными в прошлом году, ходатайства о ликвидации являются частными до тех пор, пока они не будут рассмотрены на судебном заседании. Этот процесс может занять несколько недель.



Инвесторы в так называемые фонды финансирования цепочки поставок Credit Suisse имеют около 1,3 млрд долл. вложений в металлургический и сырьевой бизнес GFG Alliance Гупты, согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times.



Citi является доверенным лицом держателей облигации, продаваемых обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Greensill перепродавала долги предприятий Гупты разным инвесторам.



Швейцарский банк Credit Suisse, вложивший 10 млрд долларов своих клиентов в инвестиционные продукты Greensill, является одним из основных инвесторов в эти облигации.



Напомним, что на этой неделе правительство Великобритании отклонило просьбу С.Гупты об экстренной финансовой помощи на сумму 170 млн фунтов стерлингов опасаясь того, что средства британских налогоплательщиков могут быть потрачены на погашения долгов GFG Alliance в других странах.



Дочерняя компания GFG Alliance, металлургическая группа Liberty Steel UK заявила во вторник, что на следующей неделе возобновит производство на остановленных две недели назад заводах в Великобритании, несмотря на недостаточное финансирование поставок сырья.



