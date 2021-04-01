Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Citigroup требует признать банкротами несколько компаний Санджива Гупты

01.04.21 11:55 , Металлургпром
печать
размер текста:

Инвестиционный банк США Citigroup подал в лондонский суд по делам о несостоятельности множество заявлений против некоторых сырьевых и промышленных предприятий металлургического магната Санджива Гупты, пишет в среду издание Financial Times.

Кредиторы могут обратиться в суд с просьбой закрыть компанию, которая им должна деньги, в соответствии с законодательством Великобритании, говорится в сообщении. Кроме того, кредиторы могут потребовать принудительной продажи активов для погашения задолженности.

Суд отклонил запрос Financial Times о подтверждении существования дел или обнародовании подробностей, заявив, что в соответствии с правилами, введенными в прошлом году, ходатайства о ликвидации являются частными до тех пор, пока они не будут рассмотрены на судебном заседании. Этот процесс может занять несколько недель.

Инвесторы в так называемые фонды финансирования цепочки поставок Credit Suisse имеют около 1,3 млрд долл. вложений в металлургический и сырьевой бизнес GFG Alliance Гупты, согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times.

Citi является доверенным лицом держателей облигации, продаваемых обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Greensill перепродавала долги предприятий Гупты разным инвесторам.

Швейцарский банк Credit Suisse, вложивший 10 млрд долларов своих клиентов в инвестиционные продукты Greensill, является одним из основных инвесторов в эти облигации.

Напомним, что на этой неделе правительство Великобритании отклонило просьбу С.Гупты об экстренной финансовой помощи на сумму 170 млн фунтов стерлингов опасаясь того, что средства британских налогоплательщиков могут быть потрачены на погашения долгов GFG Alliance в других странах.

Дочерняя компания GFG Alliance, металлургическая группа Liberty Steel UK заявила во вторник, что на следующей неделе возобновит производство на остановленных две недели назад заводах в Великобритании, несмотря на недостаточное финансирование поставок сырья.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:34
Энергоатом получил 16,44 млрд грн чистого дохода за 1 квартал
12:11
На заводе Kobe Steel заработала новая линия горячего цинкования
11:35
Group DF заявила, что суд согласился с ее мнением о введении квот на импорт удобрений
11:12
Украина может еще расширить перечень запрещенных к импорту товаров из РФ
10:52
В Европе повысилась спотовая цена газа
10:37
Декарбонизация ударит по позициям украинского экспорта - Шпенов
10:33
Китайцы будут добывать железную руду в Алжире
10:15
Американская Cleveland-Cliffs делает ставку на прибыльность, а не на рост объемов
09:51
Австралийская Newcrest Mining расширит канадский рудник
09:38
Набсовет и правление УЗ высказались за быстрое проведение реформ
09:29
Yusco снизила экспортные цены на апрель
08:58
За 10 лет мировой спрос на алюминий вырастет до 40% - прогноз
08:09
Бюджетным учреждениям разрешили закупать электроэнергию без тендеров
31.03.21
17:51
Прибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 раза
17:35
Украина крепко увязла в программах МВФ
17:15
Карантинные выплаты ФЛП получат через несколько недель
16:56
Кабмин поручил УЗ получить в этом году прибыль 3,6 млрд грн
16:35
В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали
16:14
Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%
15:53
С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!