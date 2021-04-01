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Group DF заявила, что суд согласился с ее мнением о введении квот на импорт удобрений

01.04.21 11:35 , Интерфакс Украина
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Окружной Административный суд г. Киева отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 22 июня 2020 года об отказе от введения квот на импорт азотных и сложных удобрений, сообщила пресс-служба Group DF.

"Суд принял решение по иску ЧАО "Азот" (Черкассы), входящего в азотный бизнес азотного холдинга Ostchem. Среди аргументов истцов для отмены решения МКМТ был принят судом тот факт, что решение о завершении расследования без применения специальных мер было необоснованным и противоречило национальным интересам согласно статье 17 закона "О применении специальных мер относительно импорта в Украину" от 23.03.2000 г.", – указано в сообщении.

"Кроме того, в ходе принятия решения МКМТ были допущены серьезные процедурные нарушения. Истец в суде ссылался также на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле безосновательно продлила спецрасследование, а впоследствии безосновательно и бездоказательно отказалась вводить квоты, полностью проигнорировав объективные выводы, сделанные Минэкономразвития, материалы расследования и фактическое состояние отрасли", – добавили в пресс-службе.

Таким образом, суд обязал Комиссию принять во внимание выводы Минэкономики, обосновывающие целесообразность введения таких квот.

МинПром

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