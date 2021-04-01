Group DF заявила, что суд согласился с ее мнением о введении квот на импорт удобрений Окружной Административный суд г. Киева отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 22 июня 2020 года об отказе от введения квот на импорт азотных и сложных удобрений, сообщила пресс-служба Group DF.



"Суд принял решение по иску ЧАО "Азот" (Черкассы), входящего в азотный бизнес азотного холдинга Ostchem. Среди аргументов истцов для отмены решения МКМТ был принят судом тот факт, что решение о завершении расследования без применения специальных мер было необоснованным и противоречило национальным интересам согласно статье 17 закона "О применении специальных мер относительно импорта в Украину" от 23.03.2000 г.", – указано в сообщении.



"Кроме того, в ходе принятия решения МКМТ были допущены серьезные процедурные нарушения. Истец в суде ссылался также на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле безосновательно продлила спецрасследование, а впоследствии безосновательно и бездоказательно отказалась вводить квоты, полностью проигнорировав объективные выводы, сделанные Минэкономразвития, материалы расследования и фактическое состояние отрасли", – добавили в пресс-службе.



Таким образом, суд обязал Комиссию принять во внимание выводы Минэкономики, обосновывающие целесообразность введения таких квот.



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