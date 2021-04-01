Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина может еще расширить перечень запрещенных к импорту товаров из РФ

01.04.21 11:12 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Украина расширила перечень запрещенных к импорту товаров из РФ в рамках системного пересмотра этого списка и в дальнейшем может добавить в него новые позиции, сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это был периодический системных обзор этих товаров, на которые есть целесообразность расширения товаров. Этот круг товаров расширяется в соответствии с анализом рыночной ситуации. С одной стороны, РФ постоянно расширяет круг запрещенных к ввозу товаров, с другой – сами участники рынка также предоставляют аргументы, что есть необходимость таких запретов", – сказал он.

"Это системная работа, поэтому можно в дальнейшем ожидать расширения этого списка", – добавил в торгпред.

Как сообщалось, Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага. Перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками, а также рядом других позиций.

Согласно данным Госстата за второе полугодие 2020 года, РФ импортировала в Украину масла на 0,1 тыс. долл, поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли на 78,5 тыс. долл, моющие средства и средства для чистки, расфасованные для розничной торговли на 3,5 млн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:52
В Европе повысилась спотовая цена газа
10:37
Декарбонизация ударит по позициям украинского экспорта - Шпенов
10:33
Китайцы будут добывать железную руду в Алжире
10:15
Американская Cleveland-Cliffs делает ставку на прибыльность, а не на рост объемов
09:51
Австралийская Newcrest Mining расширит канадский рудник
09:38
Набсовет и правление УЗ высказались за быстрое проведение реформ
09:29
Yusco снизила экспортные цены на апрель
08:58
За 10 лет мировой спрос на алюминий вырастет до 40% - прогноз
08:09
Бюджетным учреждениям разрешили закупать электроэнергию без тендеров
31.03.21
17:51
Прибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 раза
17:35
Украина крепко увязла в программах МВФ
17:15
Карантинные выплаты ФЛП получат через несколько недель
16:56
Кабмин поручил УЗ получить в этом году прибыль 3,6 млрд грн
16:35
В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали
16:14
Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%
15:53
С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам
15:35
Население Украины платит за газ почти в 1,5 раза больше, чем промышленность
15:15
Законопроект о госэкоконтроле усилит давление на бизнес
15:04
Alstom демонстрирует свое высокомерие по отношению к Украине - Кисилевский
14:54
Укртатнафта обжалует в суде штраф на 2,9 млрд грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!