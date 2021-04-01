Декарбонизация ударит по позициям украинского экспорта - Шпенов По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем декарбонизация и зеленый переход приведут к росту стоимости металлопродукции до 60%. Такова плата за декарбонизацию металлургического производства. Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Украинские граждане должны быть готовы к тому, что удорожание коснется всего: стоимости жилья, автомобилей, платы за проезд и даже продуктов питания, в стоимость которых закладывается логистика. Вот так экомодернизация может запустить инфляционную спираль в Украине", - сказал он.



Д.Шпенов напомнил, что до 2030 года Евросоюз планирует потратить на декарбонизацию экономики 1 трлн евро. Для стран Восточной Европы будет предусмотрена дополнительная программа: в 2021-2027 гг они получат из бюджета ЕС 100 млрд евро на поддержку промышленных предприятий, внедряющих экотехнологии. Украинское правительство не предусматривает для национальной промышленности ровно никакой помощи. По различным оценкам, зеленый переход обойдется Украине в сумму 33-37 млрд долл, из которых только на снижение выбросов СО2 нужно потратить не менее 10 млрд долл.



"Будем реалистами, таких денег у нас нет и в ближайшем будущем не будет. Для нас даже получить 1 млрд долл кредита МВФ – событие национального масштаба, а тут почти в четыре десятка раз больше денег нужно. Таким образом мы неизбежно движемся в сторону снижения конкурентоспособности украинского промышленного экспорта и потери традиционных для нас мировых рынков. Когда это произойдет, последствия будут непоправимыми, так как вернуть все назад не получится. На наших позициях сразу же окажутся страны-конкуренты, а промышленные предприятия обанкротятся", - предостерегает он.



"Кто виноват - в принципе понятно. Вопрос в том, что делать? Ситуация сложная, но не безвыходная. Первым делом необходимо в ходе переговоров о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС настоять на предоставлении Украине специальной отсрочки. Основания для этого есть: в 2014-2015 гг из-за российской военной агрессии и аннексии Крыма мы потеряли почти четверть ВВП. Причем украинская экономика до сих пор не восстановилась от такого потрясения. Сегодня же весь мир находится в карантинном кризисе. О каком восстановлении может идти речь, когда стоит вопрос выживания?", - подчеркивает политик.



Вместе с тем Д.Шпенов отметил, что отсрочка Евросоюза даст Украине небольшую фору во времени. "Его нужно использовать с пользой. Кабмин и парламент должны в сжатые сроки разработать систему законодательных стимулов для промышленных компаний, ставших на путь зеленого перехода. Например, разрешить предприятиям направлять 70% начисленного эконалога на цели экомодернизации. Это не решит всех проблем, но позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Также необходимо создать Государственный фонд декарбонизации, из которого можно будет финансировать внедрение экотехнологий в промышленность. Власти пора обратить внимание на проблему декарбонизации и начать действовать", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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