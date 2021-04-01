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В Европе повысилась спотовая цена газа

01.04.21 10:52 , Интерфакс
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Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки газа в подземные хранилища.

Цена контракта с поставкой в четверг, 1 апреля, на голландском хабе TTF выросла до 233 долл. за тысячу кубометров. Средняя котировка "на день вперед" в марте была 218 долл., в феврале 219 долл., в январе - 257 долл. за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - из ПХГ было поднято почти 69 млрд куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

Начался сезон закачки: для компенсации рекордного отбора газовикам надо закачать почти такой же объем газа в хранилища, что окажет солидную поддержку импорту по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде.

МинПром

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