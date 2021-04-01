Американская Cleveland-Cliffs делает ставку на прибыльность, а не на рост объемов Американская горнометаллургическая компания Cleveland-Cliffs сообщила о возвращении в строй после ремонта доменной печи мощностью 2,1 млн т в год на комбинате Middletown в штате Огайо, который ранее принадлежал AK Steel.



Таким образом, из десяти доменных печей Cleveland-Cliffs на ходу восемь, но компания, по данным Platts, намерена в ближайшее время остановить на ремонт одну из печей на комбинате Indiana Harbor.



В 2020 г. Cleveland-Cliffs приобрела активы AK Steel и ArcelorMittal USA, войдя в первую тройку ведущих производителей стали в США.



Как сообщил в интервью Platts генеральный директор Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеш, корпорация намерена загружать от шести до восьми доменных печей, попеременно останавливая их на ремонт. Компания ставит на первое место прибыльность бизнеса, а не объемы производства, и не намерена изменять этому принципу даже в условиях острого дефицита проката на американском рынке.



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