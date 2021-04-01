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Набсовет и правление УЗ высказались за быстрое проведение реформ

01.04.21 09:38
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Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" настроены на быстрое внедрение реформ в компании, как это определено в долгосрочной стратегии, говорится в общем заявлении набсовета и правления компании, обнародованном на ее сайте.

"Как один из ключевых элементов, разделение грузовой и пассажирской вертикалей будет нацелено как на обеспечение прозрачных и конкурентных цен, так и на улучшение услуг. Обе структурные единицы будут разработаны таким образом, чтобы остаться важными участниками на равных условиях либерализованных рынков, не обремененными перекрестным субсидированием убыточных пассажирских услуг за счет грузовых перевозок", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что в ближайшее время исполнительное руководство "Укрзализныци" усилит свое внимание на обеспечение финансовой и операционной стабильности как своем главном приоритете. Как только это будет обеспечено, набсовет приступит к выбору нового постоянного председателя правления.

В заявлении говорится, что набсовет и правление компании будут тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами над реформами касательно тарифов на грузовые перевозки, а также определением и механизмами компенсации за предоставление общественных услуг в сфере пассажирских перевозок.

"Правление и набсовет "Укрзализныци" неизменно настроены на жесткую борьбу с коррупцией, на улучшение качества и надежности услуг, эффективности и конкурентоспособности цен, а также удовлетворенность работников", - отмечается в заявлении.

При этом, говоря о произошедшей аварии поезда "Интерсити+", правление и набсовет заявили, что ее причина будет расследована, будут установлены и внедрены все необходимые меры для предотвращения таких аварий в будущем.

Как сообщалось, Кабинет министров по представлению набсовета "Укрзализныци" 17 марта уволил главу правления компании Жмака и вновь назначил на должность и.о. главы правления Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

МинПром

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